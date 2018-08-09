Захарова: в ЦАР обнаружили ноутбук и мобильный телефон одного из убитых журналистов

В Центральноафриканской республике (ЦАР) обнаружили мобильный телефон, ноутбук и флэшку одного из убитых российских журналистов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.

«В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, которые были сделаны с этого телефона», — сказала Захарова

Официальный представитель МИД России также передала подробности показаний водителя убитых в стране российских журналистов. Из слов водителя следует, что журналисты встретились с шофером 29 июля в кафе Банги, где попросили сопровождать его на личном автомобиле в течение 10 суток.

На следующий день 30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в Бамбари, и по пути сделали остановку для проведения съемки в городе Дамара, в 70 км к северу от Банги.

После этого они попросили водителя везти их в город Декоа, который находится севернее запланированного маршрута и уже в 18:30 в Сибю их остановил патруль, который настоятельно рекомендовал не ехать дальше.

«Однако журналисты настояли на своем и, ссылаясь на то, что куда-то торопятся, вступили в спор с патрулем», – сказала Захарова. После чего их пропустили, и уже в примерно в 20.20 по местному времени на них напали.

Представитель МИД России дбавила, что водитель повторяет озвученную им ранее версию про ограбление. Захарова также подтвердила, что журналисты пытались попасть на военную базу Береги, но получили отказ.

Ранее журналист Кирилл Романовский, который работает в Федеральном агентстве новостей (РИА ФАН) рассказал, что это он познакомил российских журналистов с фиксером Мартином (наемным координатором на месте событий).

В Центре управления расследованиями (ЦУР) ранее заявляли, что журналисты приняли Мартина за работника миссии ООН. Именно он порекомендовал россиянам водителя и предложил поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима. В результате инцидента водитель остался жив, а в ООН сообщили, что не могу отыскать Мартина в списке работников гуманитарных организаций.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».