В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК

Следственный комитет (СК) России задержал 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве журналиста государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Нижний Новгород» Дениса Суворова (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, смерть журналиста «не связана с его профессиональной деятельностью».

Тело 27-летнего Суворова было обнаружено в Нижнем Новгороде в районе Казанской набережной 23 июля с черепно-мозговой травмой. Правоохранители считают, что подозреваемый «беспричинно нанес удар по голове своему знакомому». После этого мужчина скрылся с места преступления.

Спустя неделю в Нижнем Новгороде нашли тело корреспондента «Аргументов и фактов» Сергея Грачева. О его пропаже издание писало 21 июля. СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения журналиста.