Суд снял с выборов супругу арестованного главы Серпуховского района Подмосковья

Серпуховской городской суд отменил регистрацию кандидата на должность главы Серпуховского района Московской области Юлии Шестун из-за замечаний к подписным листам в ее поддержку. Об этом «Новой газете» рассказала сама Шестун.

Иск об отмене регистрации подал кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Тебин.

По словам Шестун, в документах о снятии с регистрации был запрос о проверке подписей председателем Московской городской избирательной комиссии Эльвирой Хаймурзиной.

«Данная проверка не может быть инициирована Хаймурзиной, это не входит в ее компетенцию. Кроме того, время сроки подачи заявления на проверку были нарушены», — отметила Шестун.

Она отметила, что документы с результатами проверки, которая была предоставлена в суд, были без печатей и подписей, и не понятно, кем и когда они были составлены.

«Однако суд приобщил и рассматривал эти документы. Более того, моим юристам не дали ознакомится с запросом на проверку подписных листов», — сказала Шестун,

Она добавила, что постановление будет обжаловано как только будет получено решение суда.

Юлия Шестун зарегистрировалась кандидатом после того, как ее муж Александр Шестун не смог выдвинуться на выборы главы Серпуховского района.

26 июля Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, преследование связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Сам Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным. Среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.