Уполномоченный по правам человека Украины опубликовала фотографии Сенцова из колонии

Олег Сенцов. Фотография от 9 августа 2018 года. Источник: фейсбук омбудсмена Украины

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова опубликовала в своем фейсбуке фотографии режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии в Лабытнанги 88-й день.

Согласно дате, указанной на снимках, фото были сделаны 9 августа 2018 года.

По словам Денисовой, фотографии ей передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Олег активен, ходит, смотрит телевизор, читает книжки, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он держится, состояние его нормальное (удовлетворительное)», — написала Денисова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в администрации получили письмо о помиловании матери украинского режиссера.

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что состояние его здоровья «катастрофически плохое». Адвокаты обратились к уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с требованием перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму. Сам Сенцов опасается, что не перенесет этапирования.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.