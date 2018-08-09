РБК: в ЦИК поступило еще две заявки на проведение референдума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит 10 августа еще две заявки на проведение референдума по поводу повышения пенсионного возраста. Об этом РБК рассказали два источника в ЦИК.

По словам собеседника издания, одну заявка подала инициативная группа их Нижегородской области, другую — из Вологодской области. «ЦИК предварительно планирует одобрить обе заявки», — говорится в публикации РБК.

Таким образом, в случае одобрения этих заявок в России будет насчитываться пять инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе. Ранее ЦИК одобрил три вопроса к референдуму о пенсионной реформе, представленных тремя различными инициативными группами.

Члены комиссии одобрили вопрос инициативной группы, созданной кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым, сформулированный так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Также Центризбирком согласовал почти аналогичный вопрос, предложенный президентом Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Мариной Семеновой: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

В Алтайском крае инициатором является КПРФ. Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?». Эта формулировка тоже была одобрена ЦИК.

Теперь каждая инициативная группа должна в течение 45 дней собрать 2 млн подписей граждан, причем на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписей. Далее подписные листы сдаются в Центризбирком, у которого на проверку случайно отобранных 40% подписей есть 30 дней. Если подписей достаточно, а процент брака не превышает 5%, ЦИК должен вынести решение о назначении референдума.