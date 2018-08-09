«Здесь покоится сатанинское отродье»: неизвестные разбили машину выступающей против вырубки рощи ростовской активистке

В Ростове-на-Дону активистке Елене Хатламаджиян, выступающей против вырубки зеленых насаждений, разбили лобовое стекло автомобиля булыжником. Об этом она сама рассказала «Новой газете».

На месте происшествия нашли три записки: на первой была надпись «Здесь покоится сатанинское отродье«, на второй — «Место для сатанинских утех», на третьей — «Гори в аду, сатана».

Хатламаджиян написала заявление в полицию, однако не рассчитывает, что дело пойдет дальше. Активистка связывает инцидент со своей общественной деятельностью — в частности с перформансом, который устроили активисты вместе с художниками на месте вырубки деревьев.

Изображая ритуал, активисты оделись во все черное и «заложили камень», обозначающий начало строительства символического микрорайона Владимирский централ.

«Почему Владимирский централ? Потому что рощу снесли незаконно, чтобы не делать компенсационноые высадки. По закону, если снести определенное количество деревьев, нужно высадить столько же плюс 30%», — рассказала Хатламаджиян. Она добавила, что по документам на месте, где вырубили деревья, рощи нет, но де-факто она есть.

«Не я организовывала перформанс и митнг, я просто поддержала. Но предупреждение пришло мне. <...> Я очень мирный общественник, не призываю к свержению власти. Я просто борюсь за зеленые насаждения», — отметила она.

Елена Хатламаджиян является участницей движения «Городской патруль» — объединения граждан, которые выступают за улучшение городской среды Ростова-на-Дону. В июле неизвестные вырубили почти 36 гектаров Александровской рощи. На ее месте планируется строительство нового жилого микрорайона. 5 августа на защиту рощи вышло несколько сотен человек.