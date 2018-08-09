Юриста Дионисия Золотова осудили за хищение 80 миллионов рублей у бывшего топ-менеджера «Роскосмоса». Через месяц он может претендовать на УДО

Мещанский суд Москвы приговорил юриста Дионисия Золотова (Дениса Тумаркина) в общей сложности к 7,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему назначили штраф в размере 14 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Ранее его осудили на 6 лет колонии, 9 августа к этому сроку добавили еще 1,5 года.

Обвинение запрашивало для Золотова восемь лет колонии, тогда как защита просила назначить более мягкий приговор. Обвиняемый полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке — Золотов заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, Золотов, находясь в московском СИЗО «Водник», получил 80 миллионов рублей у своего сокамерника — бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. За эти деньги юрист обещал добиться изменения его меры пресечения и переквалификации обвинения.

Самого Евдокимова признали виновным в мошенничестве на сумму более 200 миллионов рублей. Он свою вину отрицал. В 2017 году Евдокимова обнаружили в камере СИЗО с ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Ранее в 2017 году Золотова осудили на 6,5 лет колонии. СМИ писали, что во время отбывания срока в СИЗО «Матросская тишина» он оплатил ремонт камер.