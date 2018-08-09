Генпрокуратура сообщила об увольнении за первое полугодие 2018 года почти 500 чиновников за коррупционные нарушения

Почти 500 чиновников в России были уволены в первом полугодии 2018 года из-за утраты доверия в связи с различными коррупционными нарушениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

По итогам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 30,7 тысяч должностных лиц. «Из них 477 уволены в связи с утратой доверия», — сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве добавили, что в первом полугодии 2017 года из-за коррупционных нарушений были уволены 377 человек.

По данным Генпрокуратуры, сократилось количество выявляемых нарушений антикоррупционных требований. По сравнению с прошлым годом оно уменьшилось с 161,1 тысячи до 139,5 тысяч. При этом сумма исков, поданных в суд в связи с коррупционными нарушениями, составила 2,8 миллиарда рублей, это в два с половиной раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Тогда она составила 1,1 миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти две тысячи уголовных дел.

«В основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении контроля за тем, чтобы расходы бывших чиновников соответствовали их доходам во время госслужбы. Он направлен на противодействие коррупции. В отношении действующих чиновников данная норма действует с 2012 года. Контролирует расходы прокурор.