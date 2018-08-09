Умер художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин

Умер режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе театра.

Брусникин скончался в возрасте 60 лет.

Он родился в 1957 году в Потсдаме. В 1982 году Брусникин окончил Школу-студию МХАТ, был принят в труппу МХАТа и начал преподавать в Школе-студии сначала как ассистент, а потом как педагог.

С 1993 года режиссер преподавал в школе-студии МХАТ в качестве мастера курса. В 1999, 2003 и 2007 годах он набирал курс совместно с актером и режиссером Романом Козаком.

Брусникин возглавил театр «Практика» в мае 2018 года, он стал директором. О его переводе на должность художественного руководителя театра стало известно 8 августа. Директором «Практики» стал деятель культуры, театральный менеджер Борис Мездрич.