Путин поручил правительству рассмотреть предоставление россиянам налогового вычета за расходы на спорт

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможное предоставление россиянам налоговых вычетов с трат на различные физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 10 сентября 2018 года. Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Оно прошло 20 июля 2018 года.

«На сегодняшний день абонементы в фитнес-клубы, бассейны и некоторые секции стоят достаточно дорого», — сказал РБК председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, добавив, что введение такого налогового вычета поможет развить массовый спорт в стране.​

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев сказал изданию, что размер подобного налогового вычета будет небольшим и вряд ли станет стимулом для покупки членского билета в фитнес-клуб. Однако, по мнению Соничева, представление подобного вычета «станет востребованным».

В апреле в России в тестовом режиме запустили систему tax free, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Красногорска. По замыслу Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории России.