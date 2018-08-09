Британская полиция сообщила о расходах в 10 миллионов фунтов стерлингов на расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери

Расходы на работу полиции графства Уилтшир по расследованию отравлений в Солсбери и Эймсбери могут достигнуть 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Salisbury Journal со ссылкой на комиссара полиции Уилтшира и Суиндона Ангуса Макферсона.

По его словам, полиция ожидает, что расходы, связанные с расследованием, возместит правительство. Оно уже выплатило 4,1 миллиона фунтов стерлингов.

«Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования», — сказал Макферсон.

Salisbury Journal сообщает, что, в частности, более 7 миллионов фунтов стерлингов нужно заплатить полицейским, прибывшим из других подразделений, а более 1,3 миллиона фунтов стерлингов было потрачено на сверхурочные для сотрудников полиции Уилтшира и других служащих.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами. СМИ сообщали, что Великобритания собирается потребовать от России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.

30 июня полиция обнаружила двух британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Позже полиция установила, что они были отравлены, как и Скрипали, «Новичком». В результате отравления Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя и дал показания по делу.