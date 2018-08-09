После заседания по продлению ареста Анне Павликовой задержали девушку за нарушение поведения в суде

обновление «МБХ-медиа» сообщает, что Ветрову отпустили из суда. На нее и адвоката Евгения Антохина, по словам Лебедева, составили протоколы, но по каким статьям, не уточняется.

В Дорогомиловском районном суде Москвы после заседания по продлению ареста Анне Павликовой за нарушение поведения в зале суда задержали одну из присутствоваших на процессе Стефанию Ветрову. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на ее молодого человека Антиоха Лебедева.

По его словам, девушку обвинили судебные приставы в ведении видеосъемки. Сама Ветрова сказала, что не снимала в зале суда и показала сотрудникам «пустую галерею».

Корреспондент «Новой газеты», присутствовавший в зале суда во время оглашения решения, сообщил, что Ветрову несколько раз предупредили о том, что нельзя проводить съемку. Ее пообещали выгнать, а затем «повели штрафовать».

На заседании рассматривался вопрос о переводе фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой под домашний арест. Суд отказался это сделать и продлил Павликовой заключение под стражей до 13 сентября.

Анна Павликова и другие фигуранты дела «Нового величия» находятся под арестом с 16 марта за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение полностью построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

О проблемах со здоровьем сообщала другая фигурантка дела — 19-летняя Мария Дубовик: у нее нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, девушка страдает от проблем с пищеварением и щитовидной железой. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний посчитали, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивали их состояние как «удовлетворительное».

«Новая газета» запустила петицию о недопустимости пребывания Павликовой и Дубовик под арестом. За три дня она набрала более 100 тысяч подписей.