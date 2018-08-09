В СК Беларуси решили освободить всех задержанных по делу о незаконном доступе к информации журналистов

Следственный комитет Беларуси решил освободить журналистов, которых задержали по делу о несанкционированном доступе к информации в государственном информагентстве «БелТА». Об этом сообщается на сайте пресс-службы Следственного комитета (СК) Беларуси.

Главного редактора интернет-издания «TUT.BY» Марину Золотову решили не заключать под стражу, так как она содействовала расследованию. В сообщении ведомства говорится о признании Золотовой, что с ее ведома в течение длительного времени сотрудники «TUT.BY» незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке «БелТА». «Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу», — отмечается в сообщении СК.

Также в СК решили освободить редактора новостей «TUT.BY» Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермаченок и других фигурантов дела после проведения процессуальных действий.

Уголовное дело возбуждено по статье 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Действия Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Беларуси (бездействие должностного лица).

Напомним, 7 августа в Беларуси задержали Золотову и еще нескольких журналистов «TUT.BY». В тот же день одну из сотрудниц отпустили. 8 августа сообщалось о задержании еще шестерых журналистов, а на следующий день задержали также главного редактора агентства «БелаПАН» Ирину Левшину.