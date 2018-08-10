«Коммерсант» рассказал о новом руководителе НПО имени Лавочкина

Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина вместо Сергея Лемешевского, арестованного по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, возглавит глава завода «Красмаш» Владимир Колмыков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкого к руководству «Роскосмоса» собеседника.

«Владимир Колмыков будет представлен Дмитрием Рогозиным коллективу 10 августа», — сказал собеседник издания.

О том, что Колмыков переведен на «должность гендиректора одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли» накануне сообщила пресс-служба «Красмаша». Название этого предприятия в «Красмаше» не сообщили.

Напомним, что экс-главу НПО Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову арестовали до 19 сентября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».

По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». 2 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку с 3 августа. Свою бывший гендиректор не признает.