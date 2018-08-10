Помощник президента предложил изъять 500 млрд рублей у металлургических и химических компаний на выполнение «майского указа»

Помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа». Об этом сообщает РБК и The Bell со ссылкой на источники.

В письме Белоусов отмечает, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка на них ниже, чем в нефтегазовой отрасли. В перечень компаний, у которых можно изъять сверхдоходы, помощник президента включил «Норникель», «Алроса», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК. Владелец НЛМК Владимир Лисин раскритиковал инициативу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК на вопрос о том, одобрил ли Путин инициативу, ответил отрицательно.

В мае этого года профзоюз учителей сообщил о невыполнении так называемого «майского указа» президента Владимира Путина от 2012 года, в котором говорилось о доведении заработной платы преподавателей до средней зарплаты в регионе.

Напомним, что «майский указ» Владимира Путина (полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») содержат указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.