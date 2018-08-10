Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны

Введение новых санкций США в отношении России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», – заявил премьер-министр.

Медведев отметил, что в санкциях «ничего хорошего нет», так как «всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют».

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Ранее Вашингтон объявил, что новые санкции против России вступят в силу 22 августа. Поводом стало отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению властей США, Россия использовала химическое оружие вопреки международному праву.

По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть санкций заключается в запрете на экспорт в Россию электронных устройств, лазеров и технологий в области нефти и газа. Вторая часть санкции будет введена в случае, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем.