Черногория объявила бывшего агента ЦРУ в розыск по делу о попытке госпереворота

Прокуратура Черногории выдала международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада, подозреваемого в участии в попытке госпереворота в 2016 году, в организации которого обвиняли россиян. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным AP, экс-агент ЦРУ отказался давать показания по делу и отрицает свою вину. Следователи в Черногории считают, что Ассад помог обвиняемым по делу госперевороте покинуть страну. Его имя на судебном заседании по делу назвал другой бывший агент ЦРУ. Прокуроры пытаются добиться экстрадиции Ассада.

Ассад имеет американское гражданство, но родился и вырос он в Египте.

Всего в рамках дела обвинения выдвинуты в отношении 14 человек, среди которых — двое россиян. Им обвинения предъявили заочно.

Как утверждает прокуратура Черногории, 16 октября 2016 года группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича. Среди объявленных в розыск был гражданин России Эдуард Широков.

Позднее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию госпереворота. По его словам, Широков (настоящая фамилия которого Шишмаков) был организатором попытки госпереворота. Его целью якобы было предотвратить вступление Черногории в НАТО, которое состоялось 5 июня 2017 года. Россия отрицает эти обвинения.