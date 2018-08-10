Новая газета

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Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года

Экономика

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На открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 67 рублей.  Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне курс доллара составлял на 39 копеек меньше. Сегодня — до 67,4 рублей за доллар, что стало максимальным показателем с августа 2016 года.

Курс евро снизился — на 20 копеек, до 76,74 рублей. 

Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. 

Теги:
nt, курс доллара
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