Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года
На открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Накануне курс доллара составлял на 39 копеек меньше. Сегодня — до 67,4 рублей за доллар, что стало максимальным показателем с августа 2016 года.
Курс евро снизился — на 20 копеек, до 76,74 рублей.
Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.
Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем.