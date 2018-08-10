В Ингушетии прокуратура не стала обжаловать мягкий приговор за пытки сотрудникам Центра «Э» и ФСБ

Прокуратура отказалась обжаловать приговор семи сотрудникам Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») и управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ингушетии, осужденных за пытки задержанных. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Андрей Сабинин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевших.

«Учитывая новый закон о пересчете времени нахождения в местах лишения свободы, реальный срок отбывания наказания осужденных выглядит смехотворным», — сказал Сабинин. Он также добавил, что Нальчикский гарнизонный военный суд вынес постановление в адрес регионального Следственного комитета (СК), в котором попросил обратить внимание на нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела и принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. 3 сентября дело направят в Окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По словам Сабинина, позиция обвинения, которая для многих обвиняемых по делу просила большие сроки, выглядит «странной». Адвокат также объяснил, что один из сотрудников Центра «Э» Алихан Беков не сможет выйти на свободу раньше, так как его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, а в таком случае смягчающего зачета нет. Другой сотрудник, Иса Аспиев, долго находился под подпиской о невыезде. Его заключили под домашний арест только в мае, пересчет срока его заключения будет незначительным. Однако, в частности, начальник Центра «Э» Тимур Хамхоев примерно два года находился под стражей и из-за пересчета срока заключения сможет выйти на свободу достаточно скоро.

В связи с этим потерпевшие подали апелляционную жалобу на решение суда. «Считаем, что приговор, вынесенный подсудимым, является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости, назначены наказания, не соответствующие тяжести совершенных преступлений», — говорится в документе. В нем также отмечено, что обвиняемые в пытках задержанных не раскаялись и не признали свою вину. «В стенах ЦПЭ (Центра «Э» — ред.) погиб человек, избиты, запытаны и унижены оставшиеся в живых», — сказано в апелляционной жалобе.

Напомним, 27 июля Нальчикский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор семи сотрудникам Центра «Э» и УФСБ по Ингушетии. В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов. Их приговорили к срокам от трех лет условно до десяти лет в колонии строго режима.

Закон, согласно которому изменился учет времени нахождения в СИЗО, из-за чего некоторые фигуранты этого дела могут выйти на свободу раньше, президент России Владимир Путин подписал в июле. По новому закону день заключения в СИЗО засчитывается как полтора дня заключения в колонии общего режима и как два дня в колонии-поселении.