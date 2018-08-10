Песков: дело «Нового величия» взяли на контроль в Кремле

В администрации президента держат на контроле дело «Нового величия», по которому накануне продлили арест одной из фигуранток, 18-летней Анне Павликовой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обращение было, на контроле держат, но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак. Не может быть и речи, он не может высказывать своих каких-то суждений. Это шло бы в противоречие с действующим законодательством», — сказал Песков.

9 августа Дорогомиловский районный суд Москвы отказался отпустить под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову и продлил ей арест до 13 сентября. Родители девушки неоднократно сообщали о том, что в СИЗО у девушки начались проблемы со здоровьем.

До этого с просьбой отпустить Павликову под домашний арест выступали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Позже Верховный суд истребовал дело Павликовой на пересмотр. Адвокат Ольга Карлова отмечала, что это дает «огромные шансы на то, что мера пресечения будет изменена».

Анна Павликова и другие фигуранты дела «Нового величия» находятся под арестом с 16 марта за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение полностью построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

О проблемах со здоровьем также сообщала другая фигурантка дела — 19-летняя Мария Дубовик: у нее нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, девушка страдает от проблем с пищеварением и щитовидной железой. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний посчитали, что Павликова и Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивали их состояние как «удовлетворительное».

«Новая газета» запустила петицию о недопустимости пребывания Павликовой и Дубовик под арестом. За три дня она набрала более 100 тысяч подписей.