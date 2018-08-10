Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 14 ноября срок ареста бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает РБК.

Решение вынесла судья Анна Антипова. Заседание проходило в закрытом режиме, потому дело Цуркан имеет гриф «Совершенно секретно». Она свою вину не признает.

Защита Цуркан жаловалась на препятствия в работе с материалами дела. Руководитель правозащитной инициативы «Команда 29» и адвокат подозреваемой Иван Павлов сообщал, что «несекретных материалов очень много, с ними нужно работать: изучать, копировать, обсуждать с Кариной». Однако, по его словам, защите запретили «копировать и даже переписывать документы».

Напомним, ранее Лефортовский районный суд арестовал Цуркан до 13 августа. Ее подозревают в совершении преступления по статье 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы. Позже Павлов сообщил, что ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.