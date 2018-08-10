«Комментировать должны все»: блогер рассказал о «фабрике троллей», работавшей на самарского губернатора

В Самарской области организовали кампанию по продвижению позитивного образа и.о. губернатора области Дмитрия Азарова, а выполняли эту работу наемные комментаторы, связанные с администрацией, утверждает самарский блогер Александр Сергеев.

Сергееву удалось получить доступ к аккаунту в социальной сети «ВКонтакте» одного из комментаторов, в котором были два чата под названиями «Комментаторская» и «Боги SMM».

В этих беседах раздавались задания на хвалебное комментирование статей: администратор беседы Дмитрий Дьячков перекидывал в чат сообщения от пользователя «Сергея Михайловича», а остальные отписывались о результатах выполнения работы.

«Ребята, хорошо комментируют только Соболева, Безумова, Ерыганов, Коршунова, Петров. Остальных не видно вообще. 1–2 комментарий в неделю — это ОЧЕНь плохой показатель. Необходимо делать по 3–4 комментария в день. Мы об этом говорим уже в 10 раз», — писал администратор беседы.

Он также предупреждал участников чата, чтобы они ничего не копировали из бесед, а писали все своими словами, чтобы не получалось «совсем глупо».

«Друзья, очень сильно надеюсь на вашу адекватность и ум. Мы занимаемся серьезной работой. Это совершенно не шутки», — предупреждал Дьячков.

Содержание комментариев и то, «как отбивать основной посыл» определял «Сергей Михайлович». Например, под новостью о задержании врио директора одного из региональных фондов необходимо было откомментировать, что «все ворюги будут наказаны» и «начали наводить порядок», которого не было при других губернаторах.

Дьячков также предупреждал в беседе, что в зависимости от того, кто как «отработал», будет выплачена зарплата, а также что по работе будут «проводить аудит». «Это очень серьезно! Комментировать должны все», — настаивал администратор.

Самарский блогер утверждает, что администратор группы — руководитель проекта молодых журналистов «Медиа-Кухня» в Самарском доме молодежи, подведомственном мэрии, Дмитрий Дьячков. А под ником «Сергей Михаилович», по словам блогера, может скрываться сотрудник департамента социальных коммуникаций, управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций администрации губернатора Самарской области Сергей Михайлович Кассиров.

Руководитель пресс-службы и.о. губернатора Самарской области Наталья Родимова заявила «Новой газете», что Азаров не связан с комментаторами и их деятельностью, а пресс-служба таких задач не ставила.

В департаменте информационной политики администрации Самарской области заявили, что «никаких групп комментаторов в Правительстве Самарской области не существует», а «подобная практика никогда не применялась».

«Представители Medium при подготовке данной публикации не обращались в адрес департамента информационной политики администрации губернатора для получения каких бы то ни было комментариев», — добавила сотрудница департамента Анна Ситник.

В приемной Самарского дома молодежи «Медузе» заявили, что Дмитрий Дьячков в отпуске, а после того, как выйдет из него, перестанет работать в организации. Прокомментировать историю о комментаторах там также не смогли, так как «большая часть сотрудников находится в отпуске».

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Напомним, в начале августа в самарских пабликах начала также распространяться «социальная реклама про выборы». В видеоролике двое мужчин гуляют по Самаре, критикуют власть и сомневаются в эффективности выборов. Потом они заходят в квартиру, где начинают раздеваться и один из мужчин ложиться на диван.

«Пусть туда другие идут голосовать, а у нас дела поважнее тут есть», — заявляет другой. На экране появляется черный фон и дата 9 сентября, день единого голосования. Найти тогда того, кто снял этот ролик, так и не удалось.