Путин поручил проработать вопрос увеличения налоговой нагрузки на металлургов, горняков и химиков

Президент России Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», — сказал Песков.

Песков подтвердил, что письмо помощника президента Андрея Белоусова с предложением изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа» действительно было, но с грифом «для служебного пользования». На нем, по словам Пескова, действительно стоит резолюция Путина «согласен», а опубликованная таблица является справочной информацией.

«Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», — сказал Песков.

После появления сообщений в СМИ о том, что Путин одобрил изъятие сверхприприбыли акции компаний «Норникель», «Полюс» и АЛРОСА снизились на открытии торгов на Московской бирже. Ценные бумаги «Норникеля» подешевели на 3,5%, АЛРОСА – почти на 5%, «Полюса» –на 3,4%.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы российских компаний, раскритиковал идею Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических предприятий. «Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», – говорится в сообщении союза. В РСПП также добавили, что у организации есть вопросы «к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет».

Ранее РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа». Владелец компании НЛМК Владимир Лисин раскритиковал инициативу.