«Яблоко» пожаловалось в Мосгоризбирком на агитацию за Собянина

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) из-за агитации за действующего мэра Москвы Сергея Собянина в метро, на улицах и в государственных органах. Об этом сообщается на сайте партии.

Поводом для обращения Рыбакова в МГИК стали, в частности, появившиеся на улицах Москвы плакаты, реклама в метро, а также распространенный по почтовым ящикам тираж газеты «Вечерняя Москва» с сообщениями о мэре. «Вся эта агитация не содержит информацию об оплате из избирательного фонда кандидата», — говорится в сообщении «Яблока».

По мнению Рыбакова, подобная агитация нарушает законодательство Москвы и России «так как противоречит принципу равенства прав кандидатов на выборах и является примером использования кандидатом своего служебного положения». В своем обращении в МГИК Рыбаков просит принять меры по прекращению агитации и предупредить Собянина, а также руководителей СМИ и других «юридических лиц, публикующих незаконную агитацию о недопустимости использования должностного положения кандидата».

Руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что в связи с обращением Рыбакова партия просит МГИК провести проверку, чтобы был установлен сам факт нарушения законодательства. Также, по его словам, Собянину должны вынести предупреждение. «Речь не идет о снятии Собянина как кандидата, потому что для этого должны быть неоднократные нарушения, но предупреждение ему должно быть вынесено», — подчеркнул Яковлев.

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Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.