В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

В карельском городе Кондопога полностью сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века, которая являлась памятник народного зодчества. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Успенская церковь XVIII века, Фото: ГУ МЧС России по республике Карелия

О причинах пожарах в МЧС не сообщают. «Одна из версий пожара – неосторожные действия туристов», — говорится на сайте Петрозаводской и Карельской епархии. На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о группе туристов, посещавших церковь за несколько минут до пожара.

Кроме того, власти заявили, что решают вопрос о восстановлении здания. «Собрано достаточно много архивных данных, есть проектно-сметная документация под реставрацию», — заявили власти.

Здание церкви не принадлежало Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому богослужения в ней не совершались. В церкви также не было проводки, и ставить свечи в ней было также нельзя.

Церковь, которая сгорела, была третьей построенной на этом месте в 1774 году. Храм к прионежской школе шатрового зодчества. В нем находился иконостас в стиле барокко, и потолок с уникальными росписями.