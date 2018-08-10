Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вернула лицензию на осуществление образовательной деятельности Европейскому университету, расположенному в Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ опубликован на сайте службы.

Таким образом, университету разрешено вести образовательную деятельность по девяти программам подготовки магистров и четырем программам подготовки аспирантов.

Ранее, 1 августа Рособрнадзор не выявил нарушений на выездной проверке Европейского университета, поэтому выдал необходимую лицензию.

Выездная проверка Рособрнадзора проводилась в ЕУСПб до этого только один раз — в сентябре 2017 года. «Было высказано несколько замечаний, по существу оно было фактически одно: речь шла о якобы отсутствовавшей программе повышения квалификации», — рассказала представитель Европейского университета.

В акте проверки также указывалось, что здание ЕУСПб не приспособлено для обучения студентов с органиченными возможностями, а также некоторые помещения не соответствует для проведения в них занятий по нескольким направлениям. При этом конкретно о том, какое «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует, не уточнялось.

В акте проверки от 1 августа 2018 года сообщается, что университет теперь соответствует этим требованиям: у него есть как программы по повышению квалификации, так и условия для обучения лиц с ограниченными возможностями и «материально-техническое обеспечение».

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О том, что в Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) приехала выездная комиссия Рособрнадзора, СМИ сообщали 31 июля. В начале июля ЕУСПб в четвертый раз подало заявку на получение новой лицензии на образовательную деятельность в качестве вуза.

Напомним, лицензию ЕУСПб приостановили 9 декабря 2016 года по итогам проведенных летом проверок. К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры.

В январе 2018 года ЕУСПб окончательно передал городу обратно здание Малого мраморного дворца (особняка Кушелева-Безбородко) — в ноябре федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о прекращении аренды здания. Сам университет переехал в здание по соседству — на Гагаринской улице, 6/1.

Европейский университет, созданный в 1994 году, специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.