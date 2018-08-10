Ставропольский студент рассказал об аресте на трое суток за репост репортажа о музее Второй мировой войны в Польше

Студент Ставропольского аграрного университета Павел Карачаушев рассказал о том, что арестовали на трое суток за репост на своей странице «ВКонтакте» репортажа о музее Второй мировой войны в Гданьске. Об этом сообщает Varlamov News.

В марте Карачаушева забрали из университета и увезли в прокуратуру. По дороге его спрашивали, поддерживает ли он оппозиционера Алексея Навального и ходил ли он на митинги. Вопросы Карачаушев игнорировал, потому что был напуган происходящим.

Позже ему показали материалы дела, в которых говорилось, что его обвиняют в распространении нацистской символики. На одной из фотографий был флаг гитлеровской Германии со свастикой. Карачаушев объяснил, что это фотография из музея. Прокурор утверждал, что ему грозит максимум штраф размером в тысячу рублей, однако Карачаушева приговорили к трем суткам административного ареста. После освобождения он удалил содержимое всех своих страниц в соцсетях и больше ничего туда не пишет.

Ранее четыре уголовных дела возбудили в Алтайском крае из-за репостов в соцсетях. 7 августа житель города Заринск Антон Ангел рассказал об уголовном деле против него, коиторое было возбуждено на основании жалоб двух пользователей «ВКонтакте». 3 августа уголовное дело возбудили против Андрея Шашерина за публикацию картинки с патриархом Кириллом и заретушированными часами за 30 тысяч долларов. Ранее уголовные дела за репосты возбудили против Марии Мотузной и Даниила Маркина.