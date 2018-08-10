ЦИК одобрил еще два вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста

Центризбирком одобрил еще два вопроса, которые могут быть вынесены на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста, передает ТАСС.

Вопросы поступили от инициативных групп из Нижегородской области – от директора Музея трезвости Алексея Якимова, и из Вологодской области – от блогера и предпринимателя Сергея Мельникова.

ЦИК признал законной следующую формулировку: «Вы за то, чтобы установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Также комиссия одобрила вопрос нижегородской инициативной группы, который звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?».

Ранее на этой неделе ЦИК зарегистрировал сразу три заявки на референдум – от алтайского отделения КПРФ, кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и директора Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марины Семеновой из Подмосковья.

Теперь каждая инициативная группа за два месяца должна собрать региональные подгруппы численностью не менее 100 человек как минимум в 40 регионах, а затем подать в ЦИК ходатайство о регистрации большой инициативной группы по проведению референдума и начать сбор подписей. За 45 дней им придется собрать 2 миллиона подписей — но не более 50 тысяч в одном регионе.