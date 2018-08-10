Гособвинение попросило приговорить генерала Никандрова к 5,5 годам колонии

Сторона обвинения попросила Мосгорсуд приговорить бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК РФ генерала Дениса Никандрова к 5,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.

Прокурор добавил, что Никандрову вменяется участие в организованной группе совместно с экс-главой УСБ СК РФ Михаилом Максименко и руководителем СК по Москве Александром Дрымановым. «Общая сумма взятки, которая была получена при содействии Дмитрия Смычковского, — миллион долларов», — заявил Потапов.

Источник РИА Новости добавил, что Никандров получил пятую часть от взятки, которую получили офицеры СК «от криминалитета». «В числе получателей взятки также значится Максименко, бывший глава СУСК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и Дрыманов», — говорится в сообщении агентства.

Судебный процесс над Никандровым проходит в закрытом режиме. Ранее он признал вину, заключил досудебное соглашение. Следствие также сняло обвинение по эпизоду по получению взятки от криминального авторитета Захария Калашова (по прозвищу Шакро Молодой).

Напомним, Михаила Максименко и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Максименко получил взятку 500 тысяч долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, близкого к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарию Калашову).

Взамен Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандровов должны были поспособствовать освобождению из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

Позже Никандров признался на следствии, что дал взятку в 10 тысяч евро, а также iPhone с неперсонифицированной сим-картой своему непосредственному начальнику Дрыманову.