Apple подала многомиллионный иск к Шереметьевской таможне из-за пошлин на Apple Watch

Российская дочерняя компания Apple «Эппл Рус» подала иск в Арбитражный суд Московской области на таможню аэропорта «Шереметьево». Соответствующая карточка есть в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 2 августа, 6 августа судья оставила иск без движения, так как «к исковому заявлению общества не приложены документы, подтверждающие направление заявления ответчику».

В определении об оставлении иска без движения говорится, что истец оспаривает принятое в апреле решение Шереметьевской таможни без уточнения, какое именно. «Эппл Рус» требует вернуть перечисленные регулятору платежи на сумму 42,9 миллионов рублей. Основную часть претензий Apple к таможне составляют проценты в размере более 103 миллионов рублей. С учетом госпошлины общая сумма иска равна более, чем 146 миллионам рублей.

Как сообщает издание RNS со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни, претензии касаются таможенных платежей за смарт-часы iWatch. Оспариваемое Apple решение было принято таможней «в связи с техническими ошибками, допущенными "Эппл Рус" при подаче соответствующих заявлений». Представитель таможни добавил RNS, что исправленных заявлений Apple в таможню не направляла.

«Требование общества о взыскании процентов не может быть удовлетворено в связи с тем, что "Эппл Рус" самостоятельно уплатило таможенные платежи, а проценты могут быть взысканы с таможенного органа только в случае совершения таможней действий по принудительному взысканию», — объяснил он изданию.

О комментариях Apple в связи с иском на данный момент не сообщалось.

В 2016 году компания подавала три иска против таможенной службы России. Тогда она подала один иск компания к Шереметьевской таможне, еще два — к Центральному таможенному управлению Федеральной таможенной службы (ФТС). Тогда корпорация требовала признать Apple iWatch портативным устройством, потому что таможенные органы оформляли эту продукцию как наручные часы. В 2017 году Верховный суд признал iWatch устройствами для передачи данных, удовлетворит иск.