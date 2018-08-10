Макрон обсудил с Путиным ситуацию с голодовкой Олега Сенцова

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсудил ситуацию с голодовкой осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, передает Reuters.

«Президент передал Путину свои опасения по поводу стремительного ухудшения здоровья Сенцова и напомнил о необходимости разрешить эту ситуацию как можно скорее», — сообщили в Елисейском дворце.

При этом в пресс-релизе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что лидеры двух стран в основном обсуждали проблему Сирии, но «затрагивались также некоторые другие темы».

Накануне уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова опубликовала в своем фейсбуке фотографии режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии в Лабытнанги 89-й день. Согласно дате, указанной на снимках, фото были сделаны 9 августа 2018 года.

Олег Сенцов. Фотография от 9 августа 2018 года. Источник: фейсбук омбудсмена Украины

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что состояние его здоровья «катастрофически плохое». Адвокаты обратились к уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с требованием перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму. Сам Сенцов опасается, что не перенесет этапирования.

В Кремле 9 августа заявили, что получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера, «но пока я не готовы сказать о какой-либо реакции».

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.