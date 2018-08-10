США увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции

США подняли пошлины на алюминий до 20% и сталь до 50%, которые привозят в страну из Турции. Об этом президент США Дональда Трамп рассказал в своем твиттере.

«В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару!» — говорится в твиттере президента.

Ранее Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу. По мнению Вашингтона, они «играли ведущую роль в задержании и аресте» американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в заключении с октября 2016 года.

В Турции его обвиняют сотрудничестве с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого Анкара считает ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году и поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

До этого Трам потребовал освободить пастора и пригрозил Турции санкциями, если она откажется это сделать. В ответ турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, что его «не пугают» угрозы Трампа, и позиция Анкары по Брансону не изменится.

Напомним, 26 июня Вашингтон заявил, что введет санкции против Анкары за покупку российских систем ПВО С-400, сделать это позволяет закон «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).