Минпромторг может расширить список компаний для изъятия сверхприбыли

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов провел совещание с представителями металлургических, горнодобывающих компаний и производителями удобрений, участникам которого сообщили, что список компаний, у которых могут изъять сверхприбыль, примерный и может быть расширен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.

По словам двух источников издания, участников совещания интересовал принцип попадания в этот список, поскольку в него не включили ряд экспортеров.

Как пояснил другой собеседник РБК, расчеты готовила администрация президента, а «этот список был составлен в качестве примера». Главной идеей увеличения поступлений в бюджет, по его словам, было «введение в отрасли аналога НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на следующие переделы».

Напомним, ранее РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что помощник президента Андрей Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять у нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа». Владелец компании НЛМК Владимир Лисин раскритиковал инициативу и ответил анекдотом на нее. Белоусов, в свою очередь, сказал: «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо"».

В СМИ появлялись сообщения о том, что президент России Владимир Путин одобрил изъятие сверхприприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.