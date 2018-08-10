Reuters: Россия откажется от беспошлинных поставок нефти в Беларусь

С октября 2018 года Россия перестанет беспошлинно поставлять нефтепродукты и сжиженный газ в Беларусь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пояснительную записку зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из России в Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в пояснительной записке.

По информации Reuters, Москва отказала Минску в госкредите на один млрд долларов и заблокировала два кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Источник агентства утверждает, что в России озабочены ростом экспорта в соседнюю республику, от чего страдает российский бюджет.

В пресс-службе Минфина РБК опровергли информацию о приостановке кредитования Беларуси.

При этом президент страны Александр Лукашенко заявил, что Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и требует так, как будто Беларусь «вассалы». «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю», — считает Лукашенко.

Президент также добавил, что Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама создает такие условия для Минска.