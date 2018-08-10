ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение рейтингов Путина и Медведева

За действующего президента России Владимира Путина готовы проголосовать 45% россиян, об этом говорится в результатах опроса, который провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ). По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия к Путину составляет 35,9%.

По данным ФОМ, работу Путина на посту президента позитивно оценивают 63% респондентов, «безусловно доверяют» ему 24% респондентов, «скорее доверяют» — 34%, «скорее не доверяют» — 18%, «безусловно не доверяют» — 17%. 41% респондентов заявил, что в течение последнего месяца стали меньше доверять Путину, а о росте доверия к нему сообщили 15% респондентов.

Позитивно работу премьера Дмитрия Медведева оценили 24% респондентов, негативно — 54%. При этом безусловно не доверяют ему 42% респондентов и скорее не доверяют 24%. 45% опрошенных заявили, что они стали меньше верить премьеру, а 49% затруднились с ответом на этот вопрос.

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился на 1% по сравнению с прошлой неделей, до 32%. В январе 2018 года он составлял 51%.

Последние данные ВЦИОМа тоже показывают снижение рейтингов президента и премьера. По данным опроса 5 августа, уровень доверия к Путину составил 35,9%, что более, чем на 12% ниже, чем в конце апреля. За тот же период доверие к Медведеву снизилось с 10 до 7,2%.

Рейтинг «Единой России», по данным ВЦИОМа, находится на уровне 34,9%. В начале мая он был 50,7%.

О снижении рейтингов Путина и Медведева ФОМ также сообщал в конце июня. Тогда сообщалось, что 30% респондентов «безусловно доверяют» президенту России, а 37% — «скорее доверяют» ему, а о полном доверии Медведеву заявили 8% опрошенных, при этом 35% сказали, что не доверяют ему вовсе.