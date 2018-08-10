В Беларуси освободили всех задержанных журналистов по делу о незаконном доступе к информации

Следственный комитет Беларуси освободил главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, которая последняя из задержанных по делу о несанкционированном доступе к информации в государственном информагентстве «БелТА» оставалась под стражей. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что Левшина, как и корреспондент агентства Татьяна Коровенкова, остаются в статусе подозреваемых.

Накануне главного редактора интернет-издания «TUT.BY» Марину Золотову решили не заключать под стражу, так как она содействовала расследованию. Также в СК решили освободить редактора новостей «TUT.BY» Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермаченок и других фигурантов дела после проведения процессуальных действий.

Уголовное дело возбуждено по статье 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Действия Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Беларуси (бездействие должностного лица).

Напомним, 7 августа в Беларуси задержали Золотову и еще нескольких журналистов «TUT.BY». В тот же день одну из сотрудниц отпустили. 8 августа сообщалось о задержании еще шестерых журналистов, а на следующий день задержали Левшину.