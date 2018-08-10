Россия заблокировала в Совбезе ООН заявку США о расширении санкций против КНДР

Россия заблокировала в комитете СБ ООН по КНДР заявку США на расширение санкций в отношении КНДР и и банка «Агросоюз». Об этом говорится в публикации на сайте МИД России.

«Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна. Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов», — пояснили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что расширение ограничительных мер «идeт вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР», и не способствует «оздоровлению атмосферы российско-американских отношений».

Ранее Минфин США ввел санкции против российского коммерческого банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер в отношении Северной Кореи.

По версии американского ведомства, представитель Внешторгбанка КНДР в Москве Ли Чжон Вон проводил денежные транзакции через «Агросоюз», что стало причиной введения против него санкций.

Вашингтон также ввел ограничительные меры за аналогичные нарушения против двух других организаций: китайской Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейской Ungum Corporation.