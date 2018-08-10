В здании еврейской общины в Москве прошли обыски

Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центра «Э») управления внутренних дел (УВД) по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы пришли с обысками в здание Московской еврейской религиозной общины, в Хоральную синагогу. Об этом написал лидер еврейского движения «Шахар» Александр Каргин в своем фейсбуке.

Как сообщил «Дождю» адвокат Игорь Зубер, обыски прошли из-за проверки по заявлению на Каргина. По словам адвоката, полицейские нашли в офисе националистическую литературу, не принадлежащую Каргину, а «явно подброшенную».

Сам Каргин на своей странице в фейсбуке также написал, что книги, найденные полицейскими, были ему подброшены.

Движение «Шахар» создали российские еврейские активисты в 2011 году. Каргин является его основателем. Оно несколько раз проводило произраильские митинги в Москве и Санкт-Петербурге, в которых участвовали в общей сложности несколько тысяч человек.

Московская еврейская религиозная община располагается в здании Хоральной синагоги. В 2001 году под патронажем тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова при участии различных еврейских общин, была проведена реконструкция здания.