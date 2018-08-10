УЕФА не стал расследовать нападение на журналистов перед матчем ПАОК — «Спартак»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался расследовать сообщения о том, что болельщики греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком». Об этом сообщает Интерфакс.

Причиной отказа в заведении дела называется отсутствие в официальных отчетах достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или открыть дисциплинарное дело.

Однако УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба из-за нарушений, допущенных по ходу матча. Речь идет действиях о фанатов ПАОК, которые мешали игроку «Спартака» Куинси Промесу лазерными указками при пробитии пенальти во время матча.

Ранее сообщалось, что перед игрой болельщики ПАОК несколько раз ударили российских журналистов, а также отняли личные вещи и деньги. Представители греческого клуба заявили, что журналисты провоцировали фанатов ПАОК.

Напомним, что 8 августа прошел матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:3 в пользу греческой команды.