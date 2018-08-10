В Карелии возбудили уголовное дело из-за уничтожившего церковь пожара

В Карелии возбудили уголовное дело в связи с тем, что в Кондопоге сгорела деревянная церковь Успения пресвятой Богородицы 1774 года постройки. Об этом сообщает Интерфакс.

Дело возбудили по статье об уничтожении объектов культурного наследия (сгоревшая церковь была признана таковым).

В связи с пожаром министерство культуры поручило Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации оценить ущерб и стоимость восстановления Успенской церкви.

Успенская церковь XVIII века, Фото: ГУ МЧС России по республике Карелия

Ранее сообщалось, что в карельском городе Кондопога полностью сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века, которая являлась памятник народного зодчества. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых – неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Здание церкви не принадлежало Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому богослужения в ней не совершались. В церкви также не было проводки, и ставить свечи в ней было также нельзя.

Церковь, которая сгорела, была третьей построенной на этом месте в 1774 году. Храм относится к прионежской школе шатрового зодчества. В нем находился иконостас в стиле барокко, и потолок с уникальными росписями.