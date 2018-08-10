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ЦБ упростит процедуру выдачи кредитов до 100 тысяч рублей

Экономика

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Банк России упростит банкам выдачу кредитов до 100 тысяч рублей, разрешив не получать от заемщика документ, подтверждающий доходы. Об этом сообщает РБК.

Нововведение позволит банкам, принимая решение о выдаче таких кредитов, не проводить оценку финансового положения заемщиков (на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица).

Проект поправок ЦБ отправил на регистрацию в Минюст в конце июля.

Согласно действующим требованиям ЦБ, банкам необходимо оценивать финансовое положение заемщиков вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица.

Теги:
кредит, nt, центробанк
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