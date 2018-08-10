ЦБ упростит процедуру выдачи кредитов до 100 тысяч рублей

Банк России упростит банкам выдачу кредитов до 100 тысяч рублей, разрешив не получать от заемщика документ, подтверждающий доходы. Об этом сообщает РБК.

Нововведение позволит банкам, принимая решение о выдаче таких кредитов, не проводить оценку финансового положения заемщиков (на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица).

Проект поправок ЦБ отправил на регистрацию в Минюст в конце июля.

Читайте также Рубль трепещет. На фоне угрозы санкций даже зависимость от цен на нефть кажется признаком ушедшей стабильности

Согласно действующим требованиям ЦБ, банкам необходимо оценивать финансовое положение заемщиков вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица.