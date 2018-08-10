В Астрахани арестовали владелицу детского сада по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками

Астраханский суд арестовал Зульфию Рузанову, владеющую частным детским садом, по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом сообщил Следственный комитет.

По ходатайству следствия суд арестовал владелицу частного детского сада в г. Астрахани Зульфию Рузанову, подозреваемую в жестоком обращении с воспитанниками.



Вместе с нянями в дневное время она связывала малышей простынями по рукам и ногам, лишая их возможности передвигаться pic.twitter.com/75Yqj9B6nm — Следственный комитет (@sledcom_rf) August 10, 2018

По данным СК, Рузанова вместе с нянями днем связывала воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая их возможности передвигаться.

Помимо этого СК проверяет федеральных и муниципальных чиновников, которые занимаются защитой прав детей. Еще следователи проверяют контролирующие органы, которые, по их данным, шесть лет не пресекали незаконную работу детсада. На них могут завести уголовное дело о халатности.

По версии следствия, Рузанова и ее супруг открыли частный детский сад в Астрахани, при этом в учреждении не было квалифицированных сотрудников.

По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних).