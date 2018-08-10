В Ленобласти почти 80 солдат отравились в воинской части

78 военнослужащих воинской части в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти за два дня обратились в медпункт с жалобами на рвоту, диарею и температуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игоря Мугинова.

Он отметил, что норовирусная инфекция подтвердилась у 16 солдат.

«Часть солдат, которые обратились 8 августа, выписали, и они уже в строю», — сказал Мугинов.

По его словам, нарушений в столовой не выявлено.

«Санэпиднадзор и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора взяли пробы со столов и в раковинах столовой и не выявили никаких нарушений», — сообщил Мугинов.

Ранее о массовом отравлении военнослужащих сообщила правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Юрист организации Антон Щербак сообщил, что в нее обратились родители солдат. По словам юриста, число военнослужащих, которые пришли в медпункт с жалобами на рвоту, повышенную температуру и диарею, «перевалило за сотню».