Украина подала иск в ЕСПЧ против России по поводу политзаключенных

Украина направила иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором говорится о нарушении прав 71 украинского заключенного в России. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, Россия нарушила ряда статей Конвенции по правам человека: о запрете пыток, личной свободы, справедливого суда, уважения личной и семейной жизни, свободе выражения взглядов.

«Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда», — заявил замминистра юстиций, уточнив, что в документе содержится 130 страниц и еще три тысячи страниц приложений.

В России не раз утверждали, что в стране нет людей, осужденных по политическим мотивам.

Напомним, с требованием освободить политзаключенных выступил украинский режиссер Олег Сенцов. В так называемый «список Сенцова» вошли 64 человека. Сенцов объявил бессрочную голодовку, которую держит с 14 мая. В России режиссер осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.