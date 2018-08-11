Умер депутат Госдумы от «Единой России»

Скончался депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Коровников, ему было 63 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию из аппарата фракции «Единоросов».

Коровникова избрали по 0134 избирательному округу Нижегородской области. ​В Госдуме седьмого созыва он входил в комитет по обороне.

До этого он был сенатором от Нижегородской области, помощником председателя Счетной палаты Сергея Степашина. Коровников впервые избрался в Госдуму по списку КПРФ в 1995 году. Он был доктором юридических наук и действительным членом Российской академии естественных наук.