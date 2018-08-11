CNN: в КНДР отвергли все предложения США по денуклеаризации

Северная Корея не согласилась с предложениями США по денуклеаризации, намеченные после саммита в Сингапуре, назвав их «гангстерскими». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника телеканала, Вашингтон предложил конкретные шаги, «которые поддаются проверке», в том числе конкретный график. При этом санкции США останутся до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию

Однако Пхеньян считает, что США должны смягчить санкции, подписать мирный договор и гарантии безопасности в качестве предварительных условий, так как Северная Корея уже демонтировала ядерный и ракетный полигоны, передала часть останков американских военных, погибших во время Корейской войны.

Ранее США и КНДР договорились о создании рабочих групп для контроля над реализацией ядерного разоружения Корейского полуострова. Группы займутся проработкой технических вопросов, включая оценку мер КНДР по ликвидации ядерной программы.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют Северной Корее гарантии безопасности. В ответ КНДР должна взять на себя обязательства по денуклеаризации.