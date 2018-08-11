Жертва пыток в ярославской колонии Макаров получил государственную защиту

Заключенный Евгений Макаров, который подвергся пыткам в ярославской исправительной колонии №1, получил государственную защиту. Об этом сообщил адвокат организации «Общественный вердикт».

В чем заключается государственная защита, не уточняется, отмечают защитники. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить Евгения Макарова госзащитой в связи с уголовным делом, а исполнение возложить на начальника колонии №8.

Адвокат Эльдар Лузин заявил, что 8 августа Макарову также вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 (ч.3 ст. 286 УК РФ). Однако пока в статусе потерпевшего по делу его никто не допрашивал.

Ранее Макарова, который находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии №8 посетил адвокат Лузин, юристом Яков Ионцев и бывший заключенным ярославской колонии №1 Руслан Вахапов.

Еще один защитник Макарова – адвокат фонда Ирина Бирюкова уехала из России. Бирюкова также просила Следственный комитет России о предоставлении государственной защиты для себя и своей семьи, однако СК пока на это не отреагировал.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.