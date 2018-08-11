В Москве осудили двух полицейских за незаконное задержание

Таганский районный суд Москвы приговорил двоих полицейских Алексея Бурулько и Николая Первакова к реальным срокам заключения за незаконное задержание человека возле метро. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Первакова к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, Бурулько – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Поводом к задержанию потерпевшего «с применением силы» возле метро Таганская, стало замечание, которое он сделал одному из полицейских, о том, что курение возле метро запрещено. После этого мужчина оказался в камере административно-задержанных.

Напомним, в августе 2018 года после драки возле одного из баров в Подмосковье, в которой погиб человек, уволили шесть сотрудников ГИБДД, принимавших участие в этой драке.

В МВД пришли к выводу, что поступок бывших сотрудников ГИБДД опорочили честь сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли двух командиров и замкомандира, еще одному командиру объявили выговор.

О драке стало известно 28 июля. Она произошла возле одного из баров с участием сотрудников ГИБДД и еще двух посетителей бара, один из которых — Евгений Толстов — скончался в больнице, не приходя в сознание от полученных повреждений.

Толстов отдыхал в баре с друзьями, один из них разбил стакан и заплатил за ущерб. После этого, как сообщал «Московский комсомолец», сотрудник ГИБДД предложил выйти на улицу.