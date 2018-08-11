Осужденному по делу «26 марта» Шпакову не пересчитали срок по новому закону

В исправительном учреждении, где отбывает наказание фигурант дела «26 марта» Александр Шпаков, не пересчитали срок отбывание наказания по новому закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора в колонии общего режима. Об этом сообщила координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская.

«Исходя из этого закона, Шпаков должен был выйти 6-го августа. Все документы он своевременно подал», — рассказала Немировская.

По ее словам, Шпаков передал все необходимые документы еще 16 июля через отрядника в спецчасть колонии и «с тех пор, про эти документы никто ничего не слышал». Они также не числятся в базе суда.

«При этом колония и безо всякого суда вправе пересчитать сроки самостоятельно.», — отметила координатор правозащиты «Открытой России».

Напомним, 24 мая 2017 года Тверской районный суд приговорил Александра Шпакова к полутора годам колонии по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Через месяц правозащитный центр «Мемориал» признал Шпакова политическим заключенным.

По версии следсвия, Шпаков дважды ударил подполковника Валерия Гоникова кулаком в лицо, в ответ мужчину ударили дубинкой по голове, а затем в автозаке – по почкам. Гоников ранее уже был потерпевшим по «болотному делу».