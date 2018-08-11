Во ФСИН опровергли ухудшение здоровья Сенцова

Информация о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказании в колонии, похудел на 30 кг, не соответствует действительности. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление ФСИН.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — отметили во ФСИН. Там также добавили, что режиссер в письменной форме отказался от предложенной госпитализации.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что состояние его здоровья «катастрофически плохое». Адвокаты обратились к уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с требованием перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму. Сам Сенцов опасается, что не перенесет этапирования.

В Кремле 9 августа заявили, что получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера, «но пока я не готовы сказать о какой-либо реакции».

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.